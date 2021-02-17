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Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve taşınma işlemleri devam eden Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve taşınma işlemleri devam eden Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Ahmet Çınar'dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmalarının sona ermiş olması ve okulun eğitim öğretime hazır duruma gelmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Başyiğit, öğrencilerin en kısa sürede okullarına kavuşması dileklerini belirtti.

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