Huzurevi için kollar sıvandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yakın bir zamanda hizmete girmesi beklenen Huzurevi Yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' çalışmaların hızlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmete açılması çalışmaları için bina içinde incelemelerde bulunduklarını belirtti. Başkan Biçer, “ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kütahya İl Müdür Vekili Fatma Uz, Müdür Yardımcısı Halil Gök, Huzurevi Müdürü Şenel Öztürk ve Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz ile birlikte, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasında yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Yakın bir zamanda inşallah hizmete açılacak” dedi.