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Huzurevi sakinleri ebru sanatını öğreniyor

Kütahya Huzurevi’nde kalan yaşlılar çeşitli etkinliklerin yanı sıra ebru sanatıyla da sosyalleşiyor.

Kütahya Huzurevi'nde kalan yaşlılar çeşitli etkinliklerin yanı sıra ebru sanatıyla da sosyalleşiyor.


Ebru sanatı eğitmeni Gürkan Cihangir tarafından verilen eğitime büyük ilgi gösteren huzurevi sakinleri, hem keyifli anlar yaşıyor, hem de boş zamanlarını değerlendiriyor.


Kurslarda ebrunun tarihçesi, kağıt üzerinde tatbiki ve ebru çeşitleri gibi konularda bilgiler veriliyor.


Renklerin su ile dansı olarak adlandırılan ebru sanatına ilgi gösteren yaşlıların eserleri ise adeta göz kamaştırıyor.


Kütahya Huzurevi Müdürü Ali Gedik, kurs bitiminde, kursiyerlerin yaptığı eserlerin sergileneceği bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi. (EFE-)

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