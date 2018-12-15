İAA Heyeti Ankara'da Dış Paydaş toplantılarını sürdürüyor

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 15-16 Şubat 2019 tarihleri arasında Kütahya Ilıca'da gerçekleştirilecek olan İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı hazırlıkları çerçevesinde İlahiyat Akreditasyon Ajansı heyetinin Ankara'da Dış Paydaş toplantılarının sürdüğü bildirildi.

Verilen bilgiye göre, “İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri" hazırlanması konulu çalışmalarla ilgili olarak, paydaş kurum görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik ziyaretler kapsamında, İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı'dan oluşan heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birim amirleri ve ilgili yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürü Uzman Hülya Yalçınkaya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Kenan Demirtaş, Uzman Zeliha Karaağaç ve Uzman Hasan Özarslan katıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul'un koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda taslak sürüm ve ilahiyattan beklentiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.(EFE)