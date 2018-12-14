İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştay'ı Kütahya'da yapılacak

Dr. Ziya Selçuk'un teşrifleriyle Kütahya Ilıca'da gerçekleştirilecek olan İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı hazırlıklarının devam ettiği bildirildi.

Bu amaçla yapılan dış paydaş toplantıları için İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Heyeti Ankara'da Dış Paydaş toplantılarını sürdürdüğü açıklandı.

Verilen bilgiye göre, “İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri" hazırlanması konulu çalışmalarla ilgili olarak, paydaş kurum görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik ziyaretler kapsamında, İlahiyat Akreditasyon Ajansı Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Türkan, Doç. Dr. Rifat Türkel, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Aktı'dan oluşan heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birim amirleri ve ilgili yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk, Dini yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı V. Suat Okuyan, Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz, Program Geliştirme Daire Başkanı Osman Alpaslan, I. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş katıldı.

Eğitim Hizmetleri genel Müdürü Kadir Dinç'in koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda taslak sürüm ve ilahiyattan beklentiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.(EFE)