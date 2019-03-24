İAA Ölçütler Komitesi, ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi

İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Ölçütler Komitesi üyeleri ilk toplantılarını Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde yaptı.

Toplantıda, İlahiyat Akreditasyon Ajansı tarafından Şubat ayında Kütahya Harlek Hotel “İlahiyat Ölçütleri Çalıştayı”ında ortaya çıkan tekliflerin görüşülerek olgunlaştırıldığı açıklandı.

Kalite perspektifiyle, sahadaki beklentileri sürece daha iyi katabilmek üzere ilahiyat öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra paydaş kurumlardan Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Prof. Dr. Ahmet Onay başkanlığında yürütülen ve gün boyu devam eden toplantıya muhtelif İlahiyat Fakültelerinden Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, Doç. Dr. Harun Çağlayan, Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı katıldılar. Paydaş kurumlar adına Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul ve Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Daire Başkanı Osman Alpaslan ve öğrenci temsilci olarak Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Yusuf Kaya'da toplantıya iştirak ettiler.