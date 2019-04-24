İbrahim Hügül, Emet Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Kütahya’nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Hügül’ün, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.
Kütahya'nın Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Hügül'ün, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Ak Partiden Emet Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Doğan, Emet belediyesinde yönetimini kuruyor. Başkan Doğan Emet belediyesinde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulunan İbrahim Hügül'ü Başkan Yardımcısı olarak atadı.