İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İçi su dolu siloya düşen daha belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, boş arazide özel bir şirkete ait içi su dolu buğday silosuna düşen dana, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, boş arazide özel bir şirkete ait içi su dolu buğday silosuna düşen dana, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Fatma Demirsoy isimli kadın, yetkililere danasının silo içeresine düştüğü ihbarında bulundu.


Kısa sürede olay mahalline intikal eden ekipler, danayı kurtarmak için seferber oldu.


Dana, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu halat ve kepçe yardımıyla düştüğü silodan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.