İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdare Mahkemesi Başkanı Turan'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Ertuğrul Turan'ı Rektörle birlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur karşıladı.


Ertuğrul Turan, Rektör Uysal'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Uysal, Turan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve kendisine görevlerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.