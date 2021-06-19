İdareci ve öğretmenlere ''Afet farkındalık eğitimi''

Kütahya'nın Emet ilçesinde, “Afet Farkındalık Eğitimi” programı düzenlendiği bildirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlerimize yönelik olarak Gazi Emet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Farkındalık Eğitimi", Gazi Emet İlkokulu Okul Müdürü ve Afet Farkındalık Eğitici Eğitmeni İsmail Tavacı tarafından verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş olması nedeniyle, afetlere dirençli toplum hazırlama, toplumu afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma konuları anlatıldı'' dedi.