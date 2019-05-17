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İdareci ve öğretmenlere arama kurtarma eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde idareci ve öğretmenlere yönelik arama kurtarma eğitimi verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde idareci ve öğretmenlere yönelik arama kurtarma eğitimi verildi.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz Merkez Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi gerçekleştirildi. Seminere idareci ve öğretmen arkadaşlarımız katıldılar. Eğitim kapsamında afet ve acil durumlara yönelik teorik, teknik ve doğru hareket tarzını gösterir bilgilendirme yapılmış ve alınacak tedbirler, uyulacak kurallar ile afetler sonrasında okulların nasıl tahliye yapılacağı öğretilmiştir" ifadelerini kullandı.

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