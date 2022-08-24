İğne oyalarını ilmek ilmek işliyorlar

Kütahya İğne Oyaları Lansmanı; Vali Vekili Mustafa Güney, Vali Ali Çelik'in eşi Nezihe Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve protokolün katılımıyla yapıldı.Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan el emeği göz nuru iğne oyalarının tanıtıldığı lansman, bir otelde iki gün ziyarete açık olacak.

Kütahya için ayrı bir öneme sahip olan iğne oyalarının asıllarının günümüze taşımayı ve tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, “Bu amaçla il merkezinde ve ilçelerde araştırmalar yapılmış, elde edilen tarihi modeller fotoğrafla almıştır. Bu modeller orjinal malzemeler, renkler ve teknikler kullanılarak yeniden üretilmiş. E arşivleme çalışmaları yapılmıştır. Böylelikle hem belgeleme çalışması yapılmış hem de geleceği aslına uygun bir miras bırakılması sağlanmıştır” diye konuştu.

Telli, Kütahya Valiliğinin coğrafi işaret alma başvurusunun da kabul edildiğini ve konuyla ilgili eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Türk kadınının üstün zekâsını, üretici yanını, taşıdığı ruhu ve ince zevkini yansıtması açısından süslemenin sanatlar içerisinde başlı başına bir kaynak teşkil ettiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “Lansmanla, Kütahya'mızda önemli bir yer tutan iğne oyaları başta olmak üzere tüm geleneksel el sanatlarımıza da sahip çıkmaya, onları yaşatmaya ve bu zanaatları geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.