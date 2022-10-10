İGSAŞ Genel Müdürü Ünal: "Gerektiği kadar gübre kullanımı verimi artırır"

Ş.'nin (İGSAŞ) Kütahya Şeker Fabrikası ile birlikte hayata geçirdiği “Toprağın İzinde Şekerin Hikayesi” projesi ile farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Bilimsel yöntemlerle tarım yapıldığında maliyetlerin azaltılıp verimin arttığını göstermeyi amaçlayan projede ilk pancar hasadı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yapılcan köyünde yapıldı. İGSAŞ olarak toprak analizi yaparak doğru gübreleme ile verimi artırmayı amaçladıklarını belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Bugün İGSAŞ'ın uzun yıllardır sürdürdüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Şekerin Hikayesini' yaşatıyor. Aslında ana fikir doğru toprak analizi ve bunun sonucunda doğru gübreleme teknikleri ile hasat gerçekleştiğinde verim analizini amaçlıyoruz. Bu projede toprağın gerçek ihtiyacına göre gübre seviyesinin belirlenmesi ile gerek tabanda gerekse de üst kısımda sadece gerektiği gübre ile ürünün beslenmesi oldu. Bugün burada şeker pancarına hep beraber tanıklık ettik. 20 dekarlık arazide 10 dekarına biz, 10 dekarına ise çiftçimiz dikim yaptı. İGSAŞ olarak burada asıl amacımız toprağın analiz edilmesi ve üründen olabildiği kadar hasattan ürün elde edilmesi. Burada katkı sağlıyorsak bu ülkemiz için bir kazançtır. Biz gübre tüketiminin de gerektiğini savunuyoruz. Çiftçimize, tarıma lehi neyse onu istiyoruz. Bizim çözüm ortağımız Kütahya Şekere ve çiftçilerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hasadın çiftçimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum"

Kütahya Altıntaş'ın tarımın ve şeker pancarının başkenti olduğunu söyleyen Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, “Altıntaş Kütahya'nın tahıl ambarı. Aynı zamanda Altıntaş Kütahya Şeker Fabrikası'nın da yüzde 60 kapasitesini temin eden bir ilçemiz. Altıntaş tarımın, pancarın başkenti diyebiliriz. Dolayısıyla ilçemizde bulunan Beşkarış Barajı birinci ve ikinci etabı tamamen bitti. Yapılan çalışmalar sonucunda 60 bin dekar sulanabilir araziyi suluyoruz. Bunu da belediyemiz vasıtasıyla yapıyoruz. Beşkarış Barajı üçüncü etabı da devam ediyor. İnşallah bu senenin sonunda üçüncü etapta hizmete girecek ve dolayısıyla Altıntaş'ta 100 dekar sulanır hale gelmiş olacak. Suyun ve Beşkarış Barajı'nın nimetlerini bugün görüyoruz. Ben hasadın çiftçimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.