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İHA'nın haberi ses getirdi, yan yatan telefon direkleri düzeltildi

Türk Telekom, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çamköy ile Gökağaç köyleri arasında yan yatan telefon direklerini nizami hale getirdi.

Türk Telekom, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çamköy ile Gökağaç köyleri arasında yan yatan telefon direklerini nizami hale getirdi.


İHA, köy sakinlerinin şikayetini üzerine konuyu haber yaparak seslerini yetkililere duyurmuştu. Haberin medya kuruluşlarında yer almasının ardından hareke geçen Türk Telekom yetkilileri, söz konusu bölgede çeşitli sebeplerden yan yatan direkleri düzelterek muhtemel tehlikeleri bertaraf etti.


Çamköy ve Gökağaç köyü sakinleri, duyarlığı sebebiyle Türk Telekom Kütahya İl Müdürü Fatih Özgül'e teşekkür ettiler.

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