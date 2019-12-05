İHH Hisarcık Temsilcisi Var, Onkoloji hastası çocuklarla buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilcisi Ali Var, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ'ın Onkoloji hastalarına destek çağrısı üzerine sanatçı Murat Kekilli ile Onkoloji Servisi'ni ziyaret etti.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnsanı Yardım Vakfı (iHH), Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliği ile düzenlenen organizasyona Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, hastane yönetimi, İHH Dernek Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Hisarcık Temsilcisi Ali Var, İHH Gençlik Kolları Aydın Başkanı Halil İbrahim Akbaş, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Onkoloji hastalarına destek ve moral vermek amacıyla başlattığı projeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ve projenin oluşmasını sağlayan Gürsel Nur Dağ, "Kendim de kanser tedavisi gördüğüm için bu süreci çok iyi biliyorum, bu kampanyayı başlatırken amacım tedavi gören çocukların hastanede iyi vakit geçirmelerini sağlayacak hediyelerin toplanmasıydı. Ben bu kampanyanın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Allah izin verirse bu kampanyayı ömür boyu devam ettireceğim. Kampanyaya destek olan başta Murat Kekilli ve İnsanı Yardım Vakfı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.

İHH Hisarcık Temsilcisi Ali Var, Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ'ın paylaştığı videodan sonra miniklere moral vermek ve acılarını bir nebze de olsun unutturmak amacıyla İHH Vakfı yetkilileri ve sanatçı Murat Kekilli ile beraber Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki etkinliğe katıldığını söyleyerek, Murat Kekilli'nin kampanyaya verdiği desteğin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.