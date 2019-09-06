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İHH Pazarlar Temsilciliği açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Pazarlar İlçe Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Pazarlar İlçe Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Pazarlar İHH İlçe temsilcisi Muhammed Eşref Uzun, çevre ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Pazarlar'ın iyilik ve İnsanlık hareketinin içerisinde olması bizleri sevindiriyor. Hem Memleketimiz için hemde Dünya insanlarımız için hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu hareketin içerisinde yer alan İHH Kütahya İl Başkanım Mustafa Yenipazar'a ve buradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Bizlerde belediye olarak ve Pazarlar halkı olarak bu insanlık ve iyilik yolculuğunda katkı sunmak için her zaman hazırız. Bu İHH temsilciliğin önümüzdeki yıllarda kendini daha da geliştirerek karşılığını bulmasını arzu ediyoruz" dedi.

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