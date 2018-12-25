İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHH'dan Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Kabullerinden dolayı Başkan Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar ve yönetim kurulu üyeleri, Saraçoğlu'na vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Saraçoğlu, İHH Şubesi Başkanı Yenipazar ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.