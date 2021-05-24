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İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi duvar delinerek kurtarıldı

Kütahya’da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu.

Kütahya'da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu. Kedi, duvar matkapla ve balyozla kırılarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla deldi. Mahsur kalan kedi delinen duvardan dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.

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