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İki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Domaniç'e bağlı Karaköy köyünde akşam saatlerinde Halil Balcı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili ilçe jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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