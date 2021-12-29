İhlas Haber Ajansı

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İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kızılbük köyünde 2 katlı müstakil Süleyman D.'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Köy sakinlerinin durumu bildirme üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiyhe ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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