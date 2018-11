İki üniversite ilkokula kütüphane kurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi Kulüpler Birliği Başkanı Vildan Sevim, her yıl Türkiye'nin belirli il ve bölgelerinde kütüphane açılışları yaptıklarını belirtti.

Kütüphanelerin açılışında okullarında bulunan kulüpler ve gönüllü öğrencilerle kitap toplamak amacıyla bahar şenlikleri, kermesler düzenleyerek ve çeşitli sponsorlar sayesinde kitap temin ettiklerini ifade eden Sevim, “ Bugün Hisarcık Atatürk İlkokuluna gelerek onların misafiri olduk. Okulumuza kütüphanemizin dolaplarını, kitaplarını ve öğrencilerimize küçük, küçük hediyeler getirdik. Bu projede bize 9 kulübümüz destek oldu. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanımız ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığımızdan destek aldık. Biz burada Okul Müdürümüz, Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından çok güzel karşılandık ve destekler aldık. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel proje ve çalışmalarda bulunuruz. Kütüphane açılışımızın yanında ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin gönüllü öğrencilerinin de katkılarıyla çocuk şenliği düzenliyoruz. Bu şenlikte çocuklarımıza akıl oyunları oynatıyor, çeşitli kostümler giyerek çocuklarımızın psikolojik açıdan mutlu olmaları için yüz boyamaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kulübümüz tarafından müzik konseri ve çocuk gelişimi gönüllü öğrencileri tarafından çocuklarımızın diş sağlığına yönelik bilinçlenmeleri için de bir drama gösterisi gerçekleştiriyoruz. Bilişim ve teknolojideki arkadaşlar da aynı zamanda öğrencilere kod yazılımı hakkında kısa bilgilendirme programı gerçekleştiriyorlar” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” Projesinin destekçisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Genel Koordinatörü Gözdenur Tilki, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği tarafından organize edilen ve Dumlupınar Üniversitesi gönüllü öğrencileri tarafından desteklenen “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” projesini Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tilki, “Okulun kütüphanesinde bazı arkadaşlar kitap raflarını monte ederken, bazıları da kitapları raflara diziyorlar. Sizlerde “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” Her kitap bir kıvılcım olsun” diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesinin her yıl Türkiye genelinde yapmış olduğu “Aydınlığınızı Paylaşmaktan Korkmayın” Projesi çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gönüllü öğrencileri ile birlikte okullarında yaklaşık 1000 kitap bulunan kütüphane kurulumu gerçekleştirildiğini söyleyen Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci, “ Her iki üniversite kütüphane kurulumu yanında çocuklarımıza çeşitli oyuncaklar, oyun materyalleri ayrıca fakir aileler için gıda paketleri getirdiler. Canla başla çalışan her iki üniversitemiz gönüllü öğrencilere, ayrıca desteklerinden dolayı Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerin öğrencilerimiz açısından verimli olacağına inanıyorum” diye konuştu.(MA-EFE)