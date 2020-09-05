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İkitaş Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu, eşsiz doğası ve manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonu, eşsiz doğası ve manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor.


Nehir akıntılarının değişmesi ve suyun devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşumun neticesi olan 7 km. uzunluğundaki İkitaş Kanyonu; kamp kurmak, yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenler için çeşitli imkânlar sunuyor.


Görülmeye değer bir doğa harikası olan, kuş seslerinin su sesine karıştığı İkitaş Kanyonu'nda doğanın sunduğu tüm güzelliklerin keyfini çıkarabilir, benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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