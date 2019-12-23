İkitaş Kanyonu'na hafta sonu ziyaretçi akını

Kütahya'nın Emet ilçesi Eğirigöz Köyünde bulunan İkitaş Kanyonu, tarihi güzellikleri ve eşssiz doğasıyla ilgi odağı oluyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, ''Eğrigöz İkitaş Kanyonu dağ sporlarına uygun ve eşsiz doğal güzellikleriyle fotoğraf santçıları için görülmesi gerekn bir yerdir. Bugün misafirlerimiz Kütahya Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği üyeleri. 25 kişilik misafirlerimize bizde eşlik ettik. Tüm Kütahya ve bölge halkımızı, bungola evleri, eşssiz doğası, tarihi Eğrigöz Kalesi ve restorantıyla hizmet veren Eğrigöz İki Taş Kanyonu'nu ziyaret etmek üzere davet ediyorum'' dedi.