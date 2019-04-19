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İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz ve Encümen üyelerinden Başkan Işık'a tebrik

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Encümen üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Encümen üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz ve Encümen üyeleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Işık, Musa Yılmaz, Aynur Koçuk Mercan, Ramazan Aydemir, Muammer Özcura, Kahraman Aktay ve Ali Osman Ergün'e ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.


Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Meclis olarak, Kütahya ortak paydasında dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

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