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İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, lisede aşure dağıttı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki aşure etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve velilere aşure dağıttı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki aşure etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve velilere aşure dağıttı.


Müdür Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Atik'in de katıldığı Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki aşure etkinliğinde davetlilere aşure ikramında bulundu.

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