İl Milli Eğitim personeline yazışma bilgilendirmesi

Kütahya İl Milli Eğitim personeli "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik ve yenilikler konusunda bilgilendirildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile ilgili bilgilendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine Maarif Salonu'nda, tüm personele ise iki grup olarak Beylerbeyi Konferans Salonu'nda, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ın açılış konuşması ve Şube Müdürü İbrahim Sak'ın sunumuyla gerçekleştirildi.