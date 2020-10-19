İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı altyapı ve sulama tesisi yapım çalışmaları

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırım programı kapsamında köylerde alt yapı ve tarımsal sulama projelerinin hayata geçirilmesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Hisarcık ilçesinde bulunan Beyköy, Aşağı yoncaağaç, Yukarı yoncaağaç, Hamamköy, Sefaköy ve Halifeler köylerinin içme suyu sıkıntısını giderecek Hisarcık Grup içme suyu projesini başlattı. 2021 yılı ortalarında tamamlanması planlanan proje ile bu köylerin içme suyu sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Hisarcık Belediyesinden tahsis edilen Dereköy içmesuyu kaynağından çift terfi sistemi ile dağıtım deposuna basılacak su Beyköy, Aşağı yoncaağaç, Yukarı yoncaağaç, Hamamköy, Sefaköy ve Halifeler köylerine dağıtım yapılacak.

Kütahya İl Özel İdaresinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Simav ilçesi Hisarbey köyündeki 500 kişilik 2 bin 500 metreküplük Fosseptik yapım işi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca Kütahya İl Özel İdaresi'nin Tarımsal arazi sulama tesisi yapım çalışmaları çerçevesinde Tavşanlı ilçesi Altınova yüs sulama tesisi yapım işi tamamlanarak toprağın suyla buluşması sağlandı. Hayata geçen bu proje ile 400 dekar tarım arazisi suyla buluştu.