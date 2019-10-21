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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden öğrencilere Süt Ürünleri İşletmesi'ne teknik gezi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Süt Ürünleri İşletmesi’ne teknik gezi düzenledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Süt Ürünleri İşletmesi'ne teknik gezi düzenledi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci ve öğretmenin katılımıyla, Köprüören köyünde bulunan Atasoy Süt Ürünleri İşletmesine teknik gezi düzenlendi. İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezi de işletmenin tanıtımı, hijyen kuralları ve önemi, güvenilir sağlıklı gıdaya nasıl ulaşılacağı, bu noktalarda İl Müdürlüğün görevleri hakkında öğrencilere bilgiler verildi.


Daha sonra öğrenci ve öğretmenler İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'ı makamında ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Özçalık, sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini belirtti.

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