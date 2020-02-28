İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçe dışından gelen dilençilere zabıta müdahale etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe dışından oldukları tespit edilen dilençilere zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.


İlçe dışından geldikleri tespit edilen ve ellerinde küçük bebeklerle halkın duygularını istismar eden dilençilere, Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından müdahale edildi ve dilençilere kabahatler kanununun 33. maddesine istinaden


109 TL idari para cezası verildiği bildirildi. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak yasalar gereği kamuya aktarıldığı bildirildi. Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru için bu operasyonlara devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.