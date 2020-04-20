İlçe merkezi çiçeklerle donatıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi Park bahçe Amirliği tarafından ilçenin her tarafının çiçeklerle donatılmaya başlandığı bildirildi.

Emet belediyesi tarafından bahar aylarında şehrin her tarafını yeşillendirme adına toprakla buluşan gül ve çiçekler ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, okullar caddesi, karayolları güzergahlarında reflüjler çiçeklerle donatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve bizzat katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Halkımıza evde kalmaları çağrısında bulunuyorum. Bizler ilçemizin güzelleşmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda bayan işçilerimizle ilçemizde çiçek ve gül dikim çalışmalarını bitirme aşamasına geldik. İlçemiz görsel olarak çok daha güzel hale geldi. İnşallah bu salgını atlattığımızda çiçeklerle donanmış sokaklarımız sizleri karşılayacak'' ifadelerini kullandı.