İlçe merkezine yerli ürün tanıtan sergi açtılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde “Kalbim yurdumda atar “projesi ile 12-18 Aralık tutum yatırım ve yerli malı haftası sergisi açıldı.

İlçe merkezinde Atatürk Anıtı yanında açılan sergi ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, ''Yerli malı haftasında, alışılanın aksine yerli tohum, yerli ve milli araçlarının geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan maketli sunumlarını, sergimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza yaptık. Ayrıca 869 barkodu hakkında bilinen yanlışlar üzerine vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Verimli bir proje gerçekleştirmiş olduk. Bu çalışmada emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, ilçe meydanında yerli tohum ve yerli ürün bilgilendirilmesinin çok faydalı olduğunu belirtip teşekkür ettiler.