İlçe Millî Eğitim Müdürleri Hisarcık'ta toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı il genelinde aylık değerlendirmeleri yapmak, sorunlara yerinde çözümler üretmek, il ve ilçeler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, Maarif Müfettişleri Koordinatörü İbrahim Can'ın da katılımıyla İlçe Kaymakamlık Toplantın Salonun 'da gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında İlçe Kaymakamı Hasan Musab Okatan toplantıya katılanlarla bir araya gelerek eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.