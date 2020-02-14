İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Aslanapa'da yapıldı

Aslanapa ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mehmet Zorlu ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemi değerlendirilirken ikinci dönemle ilgili yapılacak çalışmalar görüşüldü. Öğrenci başarılarının artırılması için yapılacak çalışmaların da görüşüldüğü toplantı dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.