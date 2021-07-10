İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Domaniç'te yapıldı

Kütahya'da, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Domaniç ilçesinde gerçekleştirildi.

Domaniç Kaymakamlığı Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıdan sonra Müdür Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, güçlendirme çalışmaları devam eden Domaniç İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'i ziyaret eden Müdür Başyiğit, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelini birimlerinde ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.