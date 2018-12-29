İlçe porotokolü tüm okullarda ders veriyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe protokolü belirli aralıklarla ilçede bulunan tüm okullarda derse girip mesleklerinin önemini ve tecrübelerini öğrencilere aktarıyor.

Yapılan projenin yıl sonuna kadar devam edeceği, proje kapsamında Kaymakam, Belediye Baskanı, Emniyet Amiri, Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Hastane Başhekimi'nin ders verdiği bildirildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ''İlçe protokolü Her okulun her sınıfına sene sonuna kadar protokolümüz tarafından en az bir kez derse girilecek ve mesleklerin zorluğu, önemi ve topluma olan yararları anlatılacak. Böylece öğrencilerimiz ileride meslek seçme ve tercih etme aşamasına geldiklerinde bu derslerin ne kadar faydalı olduğunu anlayacaklardır'' dedi.(YD-EFE)