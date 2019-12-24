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İlçe protokolü esnafları ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve ilçe protokolü esnaf ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve ilçe protokolü esnaf ziyaretinde bulundu.


Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Abbasoğlu, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.


Dumlupınar ekonomisinde en önemli etkenlerden birinin hububat ekimi olduğunu belirten Kaymakam Abbasoğlu, ''Son yıllarda ilçede hububat ekiminde azalma olduğunu gözlemliyoruz. İlçemizde ekim yapılan alanlara alternatif arazi yol çalışmarını tamamladık. Esnaflarımızla ilçe ekonomisi adına neler yapabiliriz konularını konuştuk. Bu kapsamda ilçemizde hububat ticaretiyle faaliyet gösteren Çetin Karaduman ve Gökhan Karaduman'ı işyerlerinde ziyaret ettik'' diye konuştu.

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