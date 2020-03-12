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İlçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Merkez Babuk Bey Çarşı Camii ve diğer camilerin çevresinde hijyen temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Merkez Babuk Bey Çarşı Camii ve diğer camilerin çevresinde hijyen temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların diğer camilerde de sık sık yapılacağı ve bu konuya azmi dikkat edileceği bildirildi. Ayrıca ilçede bulunan tüm camilerde, cami görevlilerince halıların yıkandığı, hijyen çalışmalarının aralıksız yürütüleceği özellikle korenavirüs söylentilerinin dolaştığı bu günlerde, camii cematinin huzur içinde ibadet etmesi için itfaiye ekipleri ve cami görevlilerinin gerekli hassasiyeti göstereceği açıklandı.

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