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İlçenin sembolü aslan heykeline maske taktılar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilçenin simgesi aslan heykeline korona virüs salgınına dikkat çekmek için bir esnaf tarafından maske takıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçenin simgesi aslan heykeline korona virüs salgınına dikkat çekmek için bir esnaf tarafından maske takıldı.


Aslanapa Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ilçenin simgesi aslan heykeline korona virüs hastalığına dikkat çekmek için bir maske yaptırarak taktığını belirten ilçe esnafından Mehmet Gökmen, "Hükümetimiz her türlü tedbiri alıyor. Belediyemiz dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Bizler yaşlılarımıza yardımcı oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Aslanapa'da esnaflık yapan birkaç arkadaşımızla hastalığın ne kadar ciddi olduğu konusunda halkımızın daha da bilinçlenmesi için ilçemizin simgesi aslan heykeline maske taktık. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü" diye konuştu.

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