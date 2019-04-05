İlkokul öğrencileri ve protokol üyeleri fidan dikme etkinliğinde buluştu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencileri, aileleri ve protokol üyeleri Şaphane Kaymakamlığının düzenlediği programda Türegün Mahllesi'nde bulunan boş alana sedir fidanı dikme etkinliği düzenlediler.

Ağaçsız bir memleketin geleceği olamayacağını belirten İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, ''Ağaçlandırma çalışmalarının İlçemizde yaygınlaştırılıp geliştirileceğine inanıyorum. Bu organizasyona katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Orman haftası etkinlikleri dolayısı ile ilçe kaymakamımız, daire amirlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürümüzle, ayrıca Şaphane ilçemizin geleceği ve teminatı olan ilköğretim öğrencilerimizle beraber ağaç dikimi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza bu yaşta böylesine önemli sorumlulukları öğretmek ve onlarla beraber bunu uygulamak oldukça önemli. Etkinliği düzenleyen İlçe Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.