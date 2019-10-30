İlkokul öğrencileri yöresel kıyafetlerle kendi müzelerini açtı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer İlkokulu öğrencileri, kendi imkanlarıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan eşyalardan oluşan mini müze açtı.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Seyfullah Özdemir ve Fırat Annak ve İlçe Milli Eğitim Özel Büro Görevlisi Serdar Sarıyer Zafer İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen tarihi eşyaların bulunduğu mini müzeyi ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında öğrenciler sergiledikleri eşyalar hakkında kısaca bilgilendirmeler yaptılar.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimiz öğretmenlerine tarihimizi yansıtan bu güzel çalışmayı yapmak istediklerini belirtmişler. Öğretmenlerimiz bu imkanı onlara sağlamışlar. Yöresel kıyafetlerle açılışı gerçekleştirilen ve kültürümüzü, geçmişimizi bizlere hatırlatan bu mini müze çalışması bizleri oldukça memnun etti. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz'' diye konuştu.