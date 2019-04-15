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İlkokul öğrencilerinden Kütahya ve Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti gezisi

Kütahya’nın Şaphane ilçesi 75.

Kütahya'nın Şaphane ilçesi 75. Yıl İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Kütahya'nın tarihi mekanlarını ve Aizonai Antik Kentini içeren gezi düzenlediler.


75. Yıl İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri yaşadığımız şehir Kütahya'mızın tarihini ve geçmişten günümüze geleneklerini öğrencilerimize öğretebilmek için Kütahya gezisi düzenledi. Germiyan Sokağından başlayan gezimiz Kent müzesi, Ulucami ve müzesi, Kütahya kalesi gezilerek öğrencilerimizle Şehzade Parkında eğlence molası verildi.


Daha sonra, binlerce yıllık tarihi güzellikleri olan Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizona Antik Kenti'ni gezildi. Öğrencilere öğretmenleri tarafından Dünyanın İlk Borsası, Zeus Tapınağı ve daha birçok tarihi güzelliği anlatma ve gezdirme imkanı bulundu. Okul yönetimi bu tip gezilerimizi sık sık tekrarlamayı karar aldı.

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