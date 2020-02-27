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İlkokul öğrencilerinden yaşlı ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık İlçesi Atatürk İlkokulu 3.

Kütahya'nın Hisarcık İlçesi Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında yaşlı çifti evinde ziyaret etti.


Sınıf öğretmenleri Cavit Özçil ve Mehmet Kaya nezaretinde bir grup 3. Sınıf öğrencisi Cumhuriyet Mahallesinde oturan Ali ve Rabia Şengül çiftini evinde ziyaret etti. Yaşlı çiftin ellerini öperek yanlarında getirdikleri ikramları sunan öğrenciler onlarla tek tek tanışarak yaşadıkları ortam ve sağlık durumları ile ilgili sohbet ettiler. İkramların hazırlanması ve sunumunda yardımcı olan öğrenciler Şengül çiftinin hatıralarını ve öğütlerini can kulağıyla dinlediler.


Öğrencilere her zaman dürüst ve çalışkan olmalarını tembihleyen Ali ve Rabia Şengül çifti, kendilerini ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.


Öğrenciler, yaşlıları evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

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