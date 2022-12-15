İlkokul öğrencilerine Akıl ve Zeka Oyunları Kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerin ders dışındaki boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları Kursu açıldı.

Sınıf Öğretmeni İbrahim Güleç tarafından Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 2'er saat verilen ders dışı Akıl ve Zeka Oyunları kursuna 17 öğrenci katılıyor.

2022-2023 eğitim, öğretim yılı sonuna kadar devam edecek Akıl ve Zeka Oyunları kursunda öğrencilere, son kale, becerikli parmaklar, küre, sudoku, 9 yaş, 3 taş, son taş, reversi, piramit, jenga denge oyunu, surakarta, abbalone, hedef 5, şut ve gol, dümen, equilibrio, pentego, mangala, set kart ve puan toplama oyunları öğretiliyor.

Zeka oyunlarının, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlar olduğunu söyleyen Sınıf Öğretmeni İbrahim Güleç,” Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara, çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır” dedi.