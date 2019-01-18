İlkokul öğrencilerine Geleneksel Türk Okçuluğu kursu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde ilkokul öğrencilerine Geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldığı bildirildi.

Pazarlar İlçesinde İlk defa düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kursu İlkokul öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Pazarlar ilkokulunda "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganı kapsamında ilkokul öğrencileri, hem ata sporu olan okçuluğu öğrenmesi hem de yoğun ders temposu içerisinde rahatlamalarını sağlamak amacıyla okçuluk kursu düzenlendi.

Gönüllülük esasına dayanarak açılan ve yıl boyu devam edecek olan kursu Sınıf öğretmeni Yusuf Sait Güre tarafından veriliyor.

Gönüllü olarak ilkokul öğrencilerine kurs veren sınıf Öğretmeni Yusuf Sait Güre, "amacımız öğrencilerimize ata sporumuz olan okçuluğu öğrenmeleri ve yoğun ders temposundan uzaklaştırarak rahatlamalarına sağlamaktır. Öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. 20 İlkokul öğrencimizin katıldığı kurs yıl boyunca devam edecek. Bu kursun açılmasında emeği geçen Kaymakamımız Kerem Yenigün'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Sevgi'ye öğrencilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi ise, "Bakanlığımızın 2023 Vizyonunda yer alan "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganı kapsamında öğrencilerimizin hem ata sporumuz olan okçuluğu öğrenmesi hem de yoğun ders temposu içerisinde rahatlamalarını sağlamak amacıyla Pazarlar İlkokulumuzda Okçuluk kursu açıldı. İlçemizde ilk defa düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kursu öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Gönüllülük esasına dayanarak verilen kurs yıl boyu devam edecektir" dedi.