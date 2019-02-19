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İlkokul öğrencilerine hijyen eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere “hijyen” eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere “hijyen” eğitimi verildiği bildirildi.


Temizliğin sağlıklı bireyler için öncelikli konuların başında geldiğini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, “Rehber Öğretmen Demet Bozkurt tarafından, her hafta farklı konularda, her sınıf kademesi için seminerler düzenlenmeye ikinci dönemde de devam edilmektedir. 1. sınıflarımız ile devam eden bu haftaki “hijyen” konulu seminerde temizlik ve hijyenin ne olduğu, vücudumuz ve sağlığımız için temizliğin önemi, vücudumuzun temizliğini nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceği, tuvalet kullanımı ve tuvalet sonrası temizlik nasıl olmalı konularına değinildi. Eğitimde konu ile ilgili sunum, video ve animasyonlar izlendi” dedi.

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