İlkokul öğrencilerine İmam Hatip Ortaokulu tanıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, Merkez Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulları ziyaret edilerek 4. sınıf öğrencilerine okul tanıtım videosu izletilip, gerekli açıklamaları yaptıklarını ve öğrencilerin sorularını cevapladıklarını söyledi.

Yaman,” Ziyaret esnasında geçmiş yıllarda o okullarda okumuş öğrencilerimiz de kendi okul tecrübelerini paylaşarak, 4. Sınıf öğrencilerinden gelen sorulara cevap verdiler. Bu vesileyle, gelecek eğitim öğretim yılında ortaokula gidecek tüm öğrencilerimizi velileriyle birlikte, öğrenim görecekleri okul hakkında karar vermeden önce, fikir edinmeleri, eğitim ortamını yerinde görmeleri ve bilgi alışverişinde bulunmaları amacıyla okulumuza davet ediyoruz. Bizleri okullarına misafir eden kıymetli okul yöneticilerine, öğretmen arkadaşlarımıza, bizi ilgiyle dinleyip merak ettikleri hususları soran değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.