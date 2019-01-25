İlkokul Öğrencilerine model uçak kursu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Türk Hava Kurumu'nun (THK) ilkokul öğrencilerine tanıtılması amacıyla model uçak kursu açıldı.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi ve Türk Hava Kurumu tarafından açılan Model uçak yapım kursuna 15 öğrenci katılıyor.

Öğrencilere havacılığı öğretmek ve havacılık hakkında bilgi vererek havacılığa teşvik etmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Halk Eğitimim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, " Çocuklarımızı hayatın içerisine çekmek ve alternatif etkinliklerle sosyal aktivitelere teşvik etmek bizim için son derece kıymetli bir durum. Çocuklarımıza verdiğimiz model uçak kursu, hem onların kendilerine olan öz güvenini arttıracak hem de istedikleri ve öğrenmek istedikleri anda neler yapabileceklerini onlara aşılamak adına da çok önem arz ediyor. Bununla birlikte öğrenirken eğlendiklerini görmek ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. Pazarlar İlkokulu öğrencileri için açılan Model uçak yapım kursu 32 saat olup; 15 öğrencimiz kursumuza katılıyor. Model uçak yapım kursunu Model Uçak Eğitmeni Serkan Bektaş tarafından veriliyor. Halk Eğitimi Merkezimizde farklı etkinliklerle ve farklı kurslarımız devam edecektir " dedi.

Müdür Çalışkan,Pazarlar İlkokulunda açtıkları model uçak kursunda kullanılacak malzemelerin Türk Hava Kurumu tarafından temin edileceğini dile getirerek, kurs sonucunda yapılacak model uçakların THK'nın hediyesi olarak öğrencilerde kalacağını ve kurs bitiminde öğrencilere sertifika verileceğini ifade etti.