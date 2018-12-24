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İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Şaphane ilkokulunda ilçe trafik ekipleri tarafından verilen eğitime, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.


Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli,yaptığı açıklamada, ''Çocuklar için trafik eğitimi projesi" kapsamında İlçe Emniyet Amirliği tarafından trafik eğitimi verildi. Okulumuzdaki öğrencimize trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, çocukların arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi" diye konuştu.(YD-EFE)

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