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İlkokul öğrencilerine zeka oyunları kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlkokul öğrencileri için zeka oyunları etkinlikleri kursu başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlkokul öğrencileri için zeka oyunları etkinlikleri kursu başladığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''100. Yıl ilkokulunda bulunan zeka oyunları sınıfında satranç, tangram ve dama gibi çeşitli oyunlar öğrenen öğrencilerimiz, aynı zamanda il genelinde düzenlenecek akıl ve zeka oyunları yarışmalarına hazırlanıyor. Kurslarımıza katılımdan ve öğrencilerimizin azminden oldukça memnunuz'' ifadelerini kullandı.

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