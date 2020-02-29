İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkokul öğrencilerinin kütüphane ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.


Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri kütüphaneyi tanımak, işlevini öğrenmek ve okuma sevgisi kazanmak amacıyla öğretmenleri Şevket Şen nezaretinde İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.


Öğrenciler bir süre kitap okuyarak kütüphane kullanımını ve kitap alış verişi için kütüphaneye üye olmayı öğrendiler. Üye olanlar ise kitaplarını değiştirdiler. Sınıf öğretmeni Şevket Şen, öğrencilere kütüphanede nasıl araştırma yapacaklarını ve bilgi edineceklerini anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.